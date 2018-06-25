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Телеканал новин 24 Новини Новини України

У РФ зробили неочікувану заяву про надання громадянства для українців

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Грамадянство Росії
Грамадянство Росії / Дзеркало тижня

До Держдуми РФ внесли законопроект, згідно з яким переселенці з України матимуть змогу отримати російське громадянство за спрощеною процедурою.

Відповідний законопроект опублікований в електронній базі даних Держдуми РФ.

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Закон передбачає "виведення з тіні і легалізацію тимчасових біженців з України, що знаходяться на території Росії, шляхом «міграційної амністії".

Згідно з документом, люди, які прострочили термін свого перебування на території РФ, матимуть право продовжити термін свого перебування без виїзду з території країни протягом 180 днів з дня набрання законом чинності.

Пізніше ці люди зможуть отримувати посвідку на проживання, а потім і громадянство РФ у спрощеному порядку.

Також зазначається, що українцям, які на законних підставах перебувають на території РФ, пропонується надавати посвідку на проживання на 3 роки з правом продовження без необхідності попередньо отримувати дозвіл на тимчасове проживання.

Також ініціатива закріплює "право громадянам України, які мають дозвіл на проживання в Росії, отримувати громадянство Російської Федерації в спрощеному порядку": без підтвердження матеріального забезпечення та складання іспиту з російської мови.

Відмова від українського громадянства при цьому може бути оформлена у вигляді заяви.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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