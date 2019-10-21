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      В РФ "зоновская" стабильность, в Украине жизнь кипит, – Кольченко

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      Александр Кольченко
      Александр Кольченко / 24 канал

      Освобожденный политзаключенный Александр Кольченко рассказал, что для него плен – это достижение определенного опыта и новые хорошие знакомства.

      В интервью изданию "Новое время" он отметил, что он восстановился в Таврическом национальном университете, где учился до задержания.

      К слову: Нам нужно разрушить эту империю, – Кольченко об отношении к РФ

      "В моей жизни произошло много изменений. Раньше я жил в Крыму, сейчас – в столице: ректор Таврического нацуниверситета, в котором я учился еще до задержания (и сейчас уже восстановился), предоставил мне в Киеве комнату в общежитии. Также комнату выделили и моей семье – матери и сестре, пока решается вопрос с квартирой", – сказал Кольченко.

      Он пояснил, что еще не успел после плена оценить изменения, которые произошли в Украине. Однако радуется, что "нет отката назад".

      Если говорить о стране, то у меня сложилось впечатление, что, в отличие от России, где "зоновская" стабильность, в Украине жизнь кипит. Мы, украинцы, живые, настоящие, а этого не купишь ни за какие деньги,
      – подчеркнул бывший узник Кремля.

      Что известно об Александре Кольченко?Его вместе с режиссером Олегом Сенцовим задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Тогда их обвинили в якобы подготовке террористического акта. Его приговорили к 10 годам российской колонии строгого режима. 7 сентября 2019 года Кольченко вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена пленными.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости России Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия Заложники
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