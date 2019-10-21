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      У РФ "зонівська" стабільність, в Україні життя кипить, – Кольченко

      239 Читать новость на русском
      Олександр Кольченко
      Олександр Кольченко / 24 канал

      Звільнений політв'язень Олександр Кольченко розповів, що для нього полон – це досягнення певного досвіду та нові хороші знайомства.

      В інтерв'ю виданню "Новое время" він зазначив, що він поновився в Таврійському національному університеті, де навчався до затримання.

      До слова: Нам потрібно зруйнувати цю імперію, – Кольченко про ставлення до РФ

      "У моєму житті сталося багато змін. Раніше я жив у Криму, зараз — у столиці: ректор Таврійського нацуніверситету, в якому я навчався ще до затримання (і зараз вже відновився), надав мені в Києві кімнату в гуртожитку. Також кімнату виділили і моїй родині - матері та сестрі, поки вирішується питання з квартирою", – сказав Кольченко.

      Він пояснив, що ще не встиг після полону оцінити зміни, як відбулись в Україні. Однак радіє, що "немає відкату назад".

      Якщо говорити про країну, то у мене склалося враження, що, на відміну від Росії, де "зонівська" стабільність, в Україні життя кипить. Ми, українці, живі, справжні, а цього не купиш ні за які гроші,
      – наголосив колишній в'зень Кремля.

      Що відомо про Олександра Кольченка?Його разом з режисером Олегом Сенцовим затримали у Криму 10 травня 2014 року. Тоді їх звинуватили у нібито підготовку терористичного акту. Його засудили до 10 років російської колонії суворого режиму. 7 вересня 2019 року Кольченко повернувся в Україну в рамках українсько-російського обміну полоненими.

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Заручники Українці в полоні РФ Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму
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