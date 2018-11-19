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      В Риме больше нельзя вылезать на фонтаны: новые правила города

      22 Читати новину українською
      Римский городской совет ввел ряд правил поведения на улице
      Римский городской совет ввел ряд правил поведения на улице / ru-travel.livejournal.com

      Римский городской совет ввели ряд правил поведения на улице. За нарушение – полиция итальянской столицы будет штрафовать на сотни евро.

      Об этом сообщает The Local.

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      Власти города запретили купаться в фонтанах, набирать или выливать из них воду, а также вылезать на них. Однако, бросать монетки в фонтаны разрешается.

      Более того, запрет касается и аниматоров, которые переодеваются в костюмы гладиаторов и центурионов, и за деньги фотографируются с туристами. Полиция будет штрафовать их на 400 евро.

      рим аніматори заборона штраф

      Аниматоров, которые переодеваются в костюмы гладиаторов и центурионов будут штрафовать / Источник: BUBLBE.COM

      Кроме того, в городе запретили пить на публике или покупать алкоголь с 10 вечера до 7 утра. Если заведения будут продавать спиртное после 2 часов ночи, то их тоже ожидает штраф до 280 евро. Мэр Рима Вирджиния Раджи заявила, что новые ограничения помогут итальянской столице стать "более привлекательной, безопасной и приветливой". В 2017 году эти ограничения были временными, однако теперь их ввели на постоянной основе.

      Напомним, что недавно Рим атаковала мощная буря с сильным ливнем и градом. Из-за этого образовалось наводнение и в городе пришлось закрыть 4 станции метро, ​​а водители бросали свои авто прямо посреди дороги.

      Теги: LifeStyle Штрафы Путешествия
      Источник: 24 Канал
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