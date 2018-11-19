У Римі більше не можна вилазити на фонтани: нові правила міста

Римська міська рада запровадила низку правил поведінки на вулиці. За порушення – поліція італійської столиці штрафуватиме на сотні євро.

Про це повідомляє The Local.

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Влада міста заборонила купатися у фонтанах, набирати або виливати з них воду, а також вилазити на них. Однак, кидати монетки у фонтани дозволяється.

Більше того, заборона стосується і аніматорів, які перевдягаються у костюми гладіаторів та центуріонів, і за гроші фотографуються з туристами. Поліція штрафуватиме їх на 400 євро.



Аніматорів, які перевдягаються у костюми гладіаторів та центуріонів штрафуватимуть/ Джерело: BUBLBE.COM

Крім того, у місті заборонили пити на публіці чи купувати алкоголь з 10 вечора до 7 ранку. Якщо заклади продаватимуть спиртне після 2:00 ночі, то їх теж очікує штраф до 280 євро. Мер Рима Вірджинія Раджі заявила, що нові обмеження допоможуть італійській столиці стати "більш привабливою, безпечною та привітною". У 2017 році ці обмеження були тимчасовими, однак тепер їх запровадили на постійній основі.

Нагадаємо, що нещодавно Рим атакувала потужна буря із сильною зливою та градом. Через це утворилася повінь і в місті довелося зачинити 4 станції метро, а водії кидали свої авто просто посеред дороги.