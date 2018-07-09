В России – масштабный пожар на военном заводе, где производят самолеты-истребители (видео)

В российском Иркутске горит военный завод, который занимается производством самолетов истребителей СУ-30. Пламя охватило 1000 квадратных метров анодно-малярного цеха.

На кадрах, снятых на месте инцидента видны клубы черного дыма, которые клубятся над цехами завода.

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Как отмечают местные СМИ, пожар в анодно-малярном цехе вспыхнул около 15:20 по местному времени. В результате возгорания обрушилась крыша здания.

Кроме того, на горящем объекте располагаются два резервуара с серной и азотной кислотой по 36 кубометров каждая.

Сейчас на месте работают пожарные. Существует угроза того, что огонь может перекинуться на соседние здания.

Добавим, что авиазавод в Иркутске занимается производством истребителей СУ-30 для российской армии.