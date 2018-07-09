В Росії – масштабна пожежа на військовому заводі, де виробляють літаки-винищувачі (відео)

У російському Іркутську горить військовий завод, який займається виробництвом літаків винищувачів СУ-30. Полум'я охопило 1000 квадратних метрів анодно-малярного цеху.

На кадрах, знятих на місці інциденту видно клуби чорного диму, що поширюються над цехами будівлі.

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Як зазначають місцеві ЗМІ, пожежа в анодно-малярському цеху спалахнула близько 15:20 за місцевим часом. В результаті загорання обвалився дах будівлі.

Крім того, на палаючому об'єкті розташовуються два резервуари з сірчаною та азотною кислотою по 36 кубометрів кожна.

Наразі на місці працюють пожежні. Існує загроза того, що вогонь може перекинутись на сусідні будівлі.

Додамо, що авіазавод в Іркутську займається виробництвом літаків-винищувачів СУ-30 для російської армії.