18:40
9 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
27°C 17°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

В Росії – масштабна пожежа на військовому заводі, де виробляють літаки-винищувачі (відео)

2371 Читать новость на русском
У російському Іркутську горить військовий завод, який займається виробництвом літаків винищувачів СУ-30
У російському Іркутську горить військовий завод, який займається виробництвом літаків винищувачів СУ-30 / скрін з відео

У російському Іркутську горить військовий завод, який займається виробництвом літаків винищувачів СУ-30. Полум'я охопило 1000 квадратних метрів анодно-малярного цеху.

На кадрах, знятих на місці інциденту видно клуби чорного диму, що поширюються над цехами будівлі.

Читайте також: Пожежа у Канаді за лічені хвилини знищила кілька десятків автомобілів

Як зазначають місцеві ЗМІ, пожежа в анодно-малярському цеху спалахнула близько 15:20 за місцевим часом. В результаті загорання обвалився дах будівлі.

Крім того, на палаючому об'єкті розташовуються два резервуари з сірчаною та азотною кислотою по 36 кубометрів кожна.

Наразі на місці працюють пожежні. Існує загроза того, що вогонь може перекинутись на сусідні будівлі.

Додамо, що авіазавод в Іркутську займається виробництвом літаків-винищувачів СУ-30 для російської армії.

 

Теги: Новини Росії Пожежа авіація
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
сьогодні, 18:00 Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
Іван Яковина 180
Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
сьогодні, 17:10 Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
Злой Одессит 488
Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
6 липня, 10:00 Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
497
Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
сьогодні, 16:00 Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
сьогодні, 15:01 Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
Юрій Бутусов 625
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук