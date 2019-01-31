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      В России – неделя "заминирований" и эвакуации: хроника событий

      2 Читати новину українською
      Масштабные "заминирования" в России
      Масштабные "заминирования" в России / om1.ru

      Который день подряд из-за информации о заминировании эвакуируют жителей российских городов. А все потому, что к правоохранителям якобы поступали многочисленные сообщения о взрывчатке, заложенной в школах, больницах, торговых центрах и государственных учреждениях.

      О взрывчатке неизвестные, то ли террористы, то ли шутники информировали по электронной почте. Текст писем лаконичен: в таком-то здании находится взрывчатка, выводите людей, иначе будут жертвы. Установлено, что послания отправляют с интернет-адресов в Болгарии.

       В Украине тоже "минируют", но не в таких масштабах: в Кривом Роге, вероятно, заминировали шесть школ

      Насколько масштабны "заминирования" и эвакуации?

      31 января только в Санкт-Петербурге и области (до сих пор Ленинградской) уже эвакуировали более 30 школ, две больницы, а также более 20 торговых центров и несколько станций метро. Из кинотеатров в Москве эвакуировали более семи тысяч человек. Еще 14 ТЦ Подмосковья ждала та же участь.

      30 января волна заминирований накрыла учебные заведения в Великом Новгороде, а до этого анонимные звонки получили экстренные службы Алтайского края и Новосибирской области.

      ПитерЭвакуация школы в Санкт-Петербурге

      29 января информация о заминировании задела Самару, Пермь и другие города в 12 регионах страны.

      28 января в крупных городах Сибири эвакуировали несколько тысяч человек из больниц, школ, ТЦ и админзданий. В Абакане, республика Хакасия, эвакуировали более 15 тысяч человек. То же – в Кемерово, Омске, Барнауле, Новосибирске и Красноярске.

      ІркутськЭвакуация из больницы в Иркутске

      26 и 27 января, будто согласно календарю – ведь суббота и воскресенье – выходные дни. Никаких звонков, сообщений и эвакуации.

      24 и 25 января на Дальнем Востоке – в Улан-Удэ, Чите, Хабаровске, Магнитогорске и других городах – массово эвакуировали административные здания, больницы, школы из-за тех же сообщений о бомбах. Сообщения, будто бы получены силовиками по электронной почте.

      Вот видео Амурского областного телевидения о ситуации в крае:

      Все эти события произошли в течение одной недели, задели сотни зданий едва ли не во всех регионах РФ и десятки тысяч людей. Никаких намеков, но один вопрос: у наших соседей действительно такая беда с выявлением телефонных террористов или в России так готовятся к чему-то масштабному?

      Теги: Новости России
      Источник: 24 канал
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