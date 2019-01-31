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      У Росії – тиждень "замінувань" та евакуацій: хроніка подій

      156 Читать новость на русском
      Масштабні "замінування" у Росії
      Масштабні "замінування" у Росії / om1.ru

      Котрий день поспіль через інформацію про замінування евакуюють мешканців російських міст. А все тому, що до правоохоронців начебто надходили численні повідомлення про вибухівку, закладену у школах, лікарнях, торговельних центрах та державних установах.

      Про вибухівку невідомі чи то терористи, чи то жартівники інформували електронною поштою. Текст листів лаконічний: у такій-то будівлі є вибухівка, виводьте людей, інакше будуть жертви. Встановлено, що послання відправляють з інтернет-адрес у Болгарії.

      В Україні теж "мінують", але не в таких масштабах: у Кривому розі, ймовірно, замінували шість шкіл

      Наскільки масштабними є "мінування" та евакуації?

      31 січня тільки у Санкт-Петербурзі та області (досі Ленінградській) вже евакуювали понад 30 шкіл, дві лікарні, а також більш за 20 торговельних центрів і кілька станцій метро. З кінотеатрів у Москві евакуювали понад сім тисяч людей. Ще 14 ТЦ Підмосков'я чекала така ж доля.

      30 січня хвиля замінувань накрила навчальні заклади у Великому Новгороді, а до цього анонімні дзвінки отримали екстрені служби Алтайського краю і Новосибірської області.

      Питер
      Евакуація школи у Санкт-Петербурзі

      29 січня інформація про замінування зачепила Самару, Перм та інші міста у 12 регіонах країни.

      28 січня у великих містах Сибіру евакуювали кілька тисяч людей з лікарень, шкіл, ТЦ і адмінбудівель. У Абакані, республіка Хакасія, евакуювали понад 15 тисяч осіб. Те саме – у Кемерово, Омську, Барнаулі, Новосибірську і Красноярську.

      Іркутськ
      Евакуація з лікарні у Іркутську

      26 і 27 січня, наче згідно з календарем – адже субота та неділя – вихідні дні. Жодних дзвінків, повідомлень та евакуацій.

      24 і 25 січня на Далекому Сході – в Улан-Уде, Читі, Хабаровську, Магнітогорську та інших містах – масово евакуйовували адміністративні будинки, лікарні, школи через ті ж повідомлення про бомби. Повідомлення, начебто отримані силовиками електронною поштою. 

      Ось відео Амурського обласного телебачення про ситуацію в краї:

      Усі ці події трапилися протягом одного тижня, зачепили сотні будівель чи в усіх регіонах РФ та десятки тисяч людей. Жодних натяків, але одне запитання: у наших сусідів дійсно така біда з виявленням телефонних терористів чи у Росії так готуються до чогось масштабного?

      Теги: Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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