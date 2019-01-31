У Росії – тиждень "замінувань" та евакуацій: хроніка подій

Котрий день поспіль через інформацію про замінування евакуюють мешканців російських міст. А все тому, що до правоохоронців начебто надходили численні повідомлення про вибухівку, закладену у школах, лікарнях, торговельних центрах та державних установах.

Про вибухівку невідомі чи то терористи, чи то жартівники інформували електронною поштою. Текст листів лаконічний: у такій-то будівлі є вибухівка, виводьте людей, інакше будуть жертви. Встановлено, що послання відправляють з інтернет-адрес у Болгарії.

В Україні теж "мінують", але не в таких масштабах: у Кривому розі, ймовірно, замінували шість шкіл

Наскільки масштабними є "мінування" та евакуації?

31 січня тільки у Санкт-Петербурзі та області (досі Ленінградській) вже евакуювали понад 30 шкіл, дві лікарні, а також більш за 20 торговельних центрів і кілька станцій метро. З кінотеатрів у Москві евакуювали понад сім тисяч людей. Ще 14 ТЦ Підмосков'я чекала така ж доля.

30 січня хвиля замінувань накрила навчальні заклади у Великому Новгороді, а до цього анонімні дзвінки отримали екстрені служби Алтайського краю і Новосибірської області.



Евакуація школи у Санкт-Петербурзі

29 січня інформація про замінування зачепила Самару, Перм та інші міста у 12 регіонах країни.

28 січня у великих містах Сибіру евакуювали кілька тисяч людей з лікарень, шкіл, ТЦ і адмінбудівель. У Абакані, республіка Хакасія, евакуювали понад 15 тисяч осіб. Те саме – у Кемерово, Омську, Барнаулі, Новосибірську і Красноярську.



Евакуація з лікарні у Іркутську

26 і 27 січня, наче згідно з календарем – адже субота та неділя – вихідні дні. Жодних дзвінків, повідомлень та евакуацій.

24 і 25 січня на Далекому Сході – в Улан-Уде, Читі, Хабаровську, Магнітогорську та інших містах – масово евакуйовували адміністративні будинки, лікарні, школи через ті ж повідомлення про бомби. Повідомлення, начебто отримані силовиками електронною поштою.

Ось відео Амурського обласного телебачення про ситуацію в краї:

Усі ці події трапилися протягом одного тижня, зачепили сотні будівель чи в усіх регіонах РФ та десятки тисяч людей. Жодних натяків, але одне запитання: у наших сусідів дійсно така біда з виявленням телефонних терористів чи у Росії так готуються до чогось масштабного?