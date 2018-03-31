21:20
31 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
4°C
8°C 2°C
  • воскресенье
    14°C 5°C
  • понедельник
    7°C 3°C
  • вторник
    8°C 2°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российское оружие, которое почти работает. Конкурс злодеев от Кадырова
Вєсті Кремля
19:37, сегодня
Вести. UA. Жир. Эротический боевик от Савченко. Тимошенко замаливает грехи
Вєсті.UA
19:11, сегодня
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В России арестовали миллиардера с "кремлевского доклада": известна суть дела

112 Читати новину українською
Арестованный Зиявудин Магомедов
Арестованный Зиявудин Магомедов / Фото из свободных сетей

В субботу, 31 марта, Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова. Бизнесмен подозревается в хищении средств на сумму 2,5 миллиарда рублей.

Об этом сообщает РБК.

Ранее стало известно, что 30 марта Магомедов был задержан и допрошен в рамках трех уголовных дел о мошенничестве, которые расследует Следственный департамент МВД России. Впоследствии стало известно, что Магомедова, его брата Магомеда и Артура Максидова задержали по подозрению в хищении средств при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде к ЧМ-2018, который летом пройдет в России.

Читайте также: "Кремлівська доповідь": проти кого та коли запровадять санкції?

Так, братьев Магомедовых подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей, а также в растрате, мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. По данным следствия, они могли выводить преступно полученные средства за границу и хранить их на оффшорных счетах.

Сам Зиявудин Магомедов во время заседания суда заявил, что не согласен с выдвинутыми обвинениями и его брат не имеет отношения к группе "Сумма", а является его партнером в другом бизнесе.

В "Сумме" уже заявили, что не согласны с решением суда в связи с арестом главы совета директоров группы "Сумма". Кроме того, в "Сумме" намерены обжаловать решение суда и также готовы сотрудничать со следствием.

Кто такой Зиявудин Магомедов? Совладелец группы компаний "Сумма", занимает 63 место в списке Forbes среди самых богатых бизнесменов России за 2017 год, его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Магомедов считается приближенным к российскому премьеру Дмитрию Медведеву, во время президентства которого получил подряды на строительство футбольного стадиона в Самаре и реконструкцию Большого театра.

Группа "Сумма" владеет нефтегазовыми, строительными, портовыми активами, предприятиями телеком и инжиниринга. Через совместное предприятие Novoport Holding группа владеет 50,1% Новороссийского морского торгового порта (НМТП).

Напомним, 30 января Министерство финансов США представило в Конгрессе так называемый "кремлевский доклад". В список вошли приближенные к Владимиру Путину лица, а это 210 имен, которые разделены на четыре категории: "Президентская администрация", "Кабинет министров", "Другие высокопоставленные политические лидеры" и "Олигархи".

Теги: Новости России арест Бизнес
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук