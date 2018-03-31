В России арестовали миллиардера с "кремлевского доклада": известна суть дела

В субботу, 31 марта, Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова. Бизнесмен подозревается в хищении средств на сумму 2,5 миллиарда рублей.

Об этом сообщает РБК.

Ранее стало известно, что 30 марта Магомедов был задержан и допрошен в рамках трех уголовных дел о мошенничестве, которые расследует Следственный департамент МВД России. Впоследствии стало известно, что Магомедова, его брата Магомеда и Артура Максидова задержали по подозрению в хищении средств при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде к ЧМ-2018, который летом пройдет в России.

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Так, братьев Магомедовых подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей, а также в растрате, мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. По данным следствия, они могли выводить преступно полученные средства за границу и хранить их на оффшорных счетах.

Сам Зиявудин Магомедов во время заседания суда заявил, что не согласен с выдвинутыми обвинениями и его брат не имеет отношения к группе "Сумма", а является его партнером в другом бизнесе.

В "Сумме" уже заявили, что не согласны с решением суда в связи с арестом главы совета директоров группы "Сумма". Кроме того, в "Сумме" намерены обжаловать решение суда и также готовы сотрудничать со следствием.

Кто такой Зиявудин Магомедов? Совладелец группы компаний "Сумма", занимает 63 место в списке Forbes среди самых богатых бизнесменов России за 2017 год, его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Магомедов считается приближенным к российскому премьеру Дмитрию Медведеву, во время президентства которого получил подряды на строительство футбольного стадиона в Самаре и реконструкцию Большого театра.

Группа "Сумма" владеет нефтегазовыми, строительными, портовыми активами, предприятиями телеком и инжиниринга. Через совместное предприятие Novoport Holding группа владеет 50,1% Новороссийского морского торгового порта (НМТП).

Напомним, 30 января Министерство финансов США представило в Конгрессе так называемый "кремлевский доклад". В список вошли приближенные к Владимиру Путину лица, а это 210 имен, которые разделены на четыре категории: "Президентская администрация", "Кабинет министров", "Другие высокопоставленные политические лидеры" и "Олигархи".