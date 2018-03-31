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У Росії арештували мільярдера з "кремлівської доповіді": відома суть справи

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Арештований Зіявудін Магомедов
Арештований Зіявудін Магомедов / Фото з вільних мереж

У суботу, 31 березня, Тверський суд Москви заарештував до 30 травня співвласника групи "Сумма" Зіявудіна Магомедова. Бізнесмен підозрюється у розкраданні коштів на суму 2,5 мільярда рублів.

Про це повідомляє РБК.

Раніше стало відомо, що 30 березня Магомедова було затримано і допитано в межах трьох кримінальних справ про шахрайство, які розслідує Слідчий департамент МВС Росії. Згодом стало відомо, що Магомедова, його брата Магомеда і Артура Максідова затримали за підозрою у розкраданні коштів під час будівництва стадіону "Арена Балтика" у Калінінграді до ЧС-2018, який влітку відбудеться в Росії.

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Так, братів Магомедових підозрюють у розкраданні 2,5 мільярда рублів, а також у розтраті, шахрайстві і створенні організованої злочинної спільноти. За даними слідства, вони могли виводити злочинно отримані кошти за кордон і зберігати їх на офшорних рахунках.

Сам Зіявудін Магомедов під час засідання суду заявив, що не згоден з висунутими звинуваченнями і що його брат не має стосунку до групи "Сумма", а є його партнером в іншому бізнесі.

У "Суммі" вже заявили, що не згодні з рішенням суду у зв'язку з арештом глави ради директорів групи "Сумма". Окрім того, в "Суммі" мають намір оскаржити рішення суду та також готові співпрацювати зі слідством.

Хто такий Зіявудін Магомедов? Співвласник групи компаній "Сумма", посідає 63 місце у списку Forbes серед найбагатших бізнесменів Росії за 2017 рік, його статки оцінюються в 1,4 мільярда доларів. Магомедов вважається наближеним до російського прем’єра Дмитра Медведєва, під час президентства якого отримав підряди на будівництво футбольного стадіону у Самарі і реконструкцію Великого театру.

Група "Сумма" володіє нафтогазовими, будівельними, портовими активами, підприємствами телекому та інжинірингу. Через спільне підприємство Novoport Holding група володіє 50,1% Новоросійського морського торгового порту (ММТП).

Нагадаємо, 30 січня Міністерство фінансів США представило в Конгресі так звану "кремлівську доповідь". До списку увійшли наближені до Володимира Путіна особи, а це 210 імен, які розділені на чотири категорії: "Президентська адміністрація", "Кабінет міністрів", "Інші високопоставлені політичні лідери" та "Олігархи".

Теги: Новини Росії арешт Бізнес
Джерело: 24 Канал
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