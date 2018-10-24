В России автокран упал на детский сад: видео

В российском Нижнем Новгороде автокран рухнул на детский сад. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Об этом сообщил Telegram канал Mash.

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Автокран выполнял грузовые работы. Во время поднятия груза, грунт под автомобилем просел, что и стало причиной падения.

На момент инцидента в детском саду было 115 детей и персонал детского учреждения. Детей эвакуировали. Никто из них не пострадал. А вот водитель автокрана скрылся с места происшествия.

Российские власти начали следствие.

Видео: в России автокран упал на детский сад