В России автокран упал на детский сад: видео
В российском Нижнем Новгороде автокран рухнул на детский сад. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.
Об этом сообщил Telegram канал Mash.
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Автокран выполнял грузовые работы. Во время поднятия груза, грунт под автомобилем просел, что и стало причиной падения.
На момент инцидента в детском саду было 115 детей и персонал детского учреждения. Детей эвакуировали. Никто из них не пострадал. А вот водитель автокрана скрылся с места происшествия.
Российские власти начали следствие.
Видео: в России автокран упал на детский сад
Источник: 24 Канал
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