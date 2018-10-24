У Росії автокран упав на дитячий садок: відео
У російському Нижньому Новгороді автокран рухнув на дитячий садок. На щастя, унаслідок аварії ніхто не постраждав.
Про це повідомив Telegram-канал Mash.
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Автокран виконував вантажні роботи. Під час підняття вантажу, ґрунт під автомобілем просів, що й стало причиною падіння.
На момент інциденту в дитсадку було 115 дітей і персонал дитячого закладу. Дітей евакуювали. Ніхто з них не постраждав. А от водій автокрана втік з місця пригоди.
Російська влада почала слідство.
Відео: у Росії автокран упав на дитячий садок
Джерело: 24 Канал
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