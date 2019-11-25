В России более 40 школьников отравились из-за выброса газа

25 ноября в Нижегородской области в помещении местной школы произошло ЧП. 43 ребенка и одного взрослого госпитализировали с подозрением отравления.

Ученики Вадской районной школы пострадали из-за выброса из соседней газораспределительной станции. Об инциденте сообщает ТАСС.

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По предварительным данным, причиной отравления стал выброс одоранта с газораспределительной станции, расположенной в 1,5 км от школы.

Ссылаясь на собственные источники в экстренных службах, издание пишет, что к выбросу вещества привело нарушение технологии.