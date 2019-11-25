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      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      У Росії понад 40 школярів отруїлися через викид газу

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      44 осіб отруїлися газом у школі в Нижньогородській області / dpgor.104.ua

      25 листопада у Нижньогородській області в приміщенні місцевої школи сталася надзвичайна подія. 43 дітей і одного дорослого шпиталізували із підозрою отруєння.

      Учні Вадської районної школи постраждали через викид із сусідньої газорозподільної станції. Про інцидент повідомляє ТАСС.

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      За попередніми даними, причиною отруєння став викид одоранту з газорозподільної станції, яка розташована в 1,5 км від школи.

      Посилаючись на власні джерела в екстрених службах, видання пише, що до викиду речовини призвело порушення технології.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини Росії Жертви Діти і неповнолітні
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