У Росії понад 40 школярів отруїлися через викид газу

25 листопада у Нижньогородській області в приміщенні місцевої школи сталася надзвичайна подія. 43 дітей і одного дорослого шпиталізували із підозрою отруєння.

Учні Вадської районної школи постраждали через викид із сусідньої газорозподільної станції. Про інцидент повідомляє ТАСС.

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За попередніми даними, причиною отруєння став викид одоранту з газорозподільної станції, яка розташована в 1,5 км від школи.

Посилаючись на власні джерела в екстрених службах, видання пише, що до викиду речовини призвело порушення технології.