14:25
26 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ЧЕРНОБЫЛЬ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ЧЕРНОБЫЛЬ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

      В России бушевал мощный ураган: один человек умер – фото, видео

      - Читати новину українською
      Ураган в России: в Удмуртии 25 апреля бушевал ураган – что известно
      Ураган в Росії / LIFE

      В российской Удмуртии 25 апреля пронесся мощный ураган. Он срывал крыши с торговых павильонов и жилых домов. В результате непогоды один человек умер.

      У Башкирії вітер пошкодив покрівлі кількох шкіл і дитсадків. Через карантинні заходи дітей у будівлях не було, пише МНС Росії у фейсбуці.

      Актуально У Росії вертоліт здійснив жорстку посадку, є постраждалі: шокуюче відео

      Також сильні пориви вітру повалили чимало дерев та пошкодили кілька автомобілів. Рятувальники займаються ліквідацією наслідків урагану. Фінансові збитки від події поки невідомі.

      У Каракулінському районі пошкоджена покрівля 16-квартирного житлового будинку. У Камбарському районі пошкоджена по всій площі покрівля павільйону. Загинула одна людина, перехожий. Чоловіку був 61 рік,
      – мовиться у повідомленні.

      Республіка Удмуртія, де вирував ураган – дивіться карту

      Ураган в Удмуртії: дивіться відео

      Ураган в Росії
      В Удмуртії вирував ураган / Фото LIFE


      Негода зруйнувала будівлі / Фото LIFE


      Рятувальники займаються ліквідацією наслідків урагану / Фото LIFE

       

      Автор: Северин Трач
      Теги: Стихийный бедствия Постраждалі Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Выйдите из своего пузырька: какими должны быть руководители во время кризиса?
      сегодня , 12:00 Выйдите из своего пузырька: какими должны быть руководители во время кризиса?
      Наталія Кривда
      Феномен первой леди Мелании Трамп: что стоит знать об одной из самых влиятельных женщин мира
      сегодня , 10:20 Феномен первой леди Мелании Трамп: что стоит знать об одной из самых влиятельных женщин мира
      Юлія Михайлова