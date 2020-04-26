В России бушевал мощный ураган: один человек умер – фото, видео

В российской Удмуртии 25 апреля пронесся мощный ураган. Он срывал крыши с торговых павильонов и жилых домов. В результате непогоды один человек умер.

У Башкирії вітер пошкодив покрівлі кількох шкіл і дитсадків. Через карантинні заходи дітей у будівлях не було, пише МНС Росії у фейсбуці.

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Також сильні пориви вітру повалили чимало дерев та пошкодили кілька автомобілів. Рятувальники займаються ліквідацією наслідків урагану. Фінансові збитки від події поки невідомі.

У Каракулінському районі пошкоджена покрівля 16-квартирного житлового будинку. У Камбарському районі пошкоджена по всій площі покрівля павільйону. Загинула одна людина, перехожий. Чоловіку був 61 рік,

– мовиться у повідомленні.

Республіка Удмуртія, де вирував ураган – дивіться карту

Ураган в Удмуртії: дивіться відео



В Удмуртії вирував ураган / Фото LIFE



Негода зруйнувала будівлі / Фото LIFE



Рятувальники займаються ліквідацією наслідків урагану / Фото LIFE