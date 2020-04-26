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      У Росії вирував потужний ураган: одна людина померла – фото, відео

      - Читать новость на русском
      Ураган в Росії: в Удмуртії 25 квітня вирував ураган – що відомо
      Ураган в Росії / LIFE

      У російській Удмуртії 25 квітня пронісся потужний ураган. Він зривав дахи з торгових павільйонів і житлових будинків. Внаслідок негоди одна людина померла.

      У Башкирії вітер пошкодив покрівлі кількох шкіл і дитсадків. Через карантинні заходи дітей у будівлях не було, пише МНС Росії у фейсбуці.

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      Також сильні пориви вітру повалили чимало дерев та пошкодили кілька автомобілів. Рятувальники займаються ліквідацією наслідків урагану. Фінансові збитки від події поки невідомі.

      У Каракулінському районі пошкоджена покрівля 16-квартирного житлового будинку. У Камбарському районі пошкоджена по всій площі покрівля павільйону. Загинула одна людина, перехожий. Чоловіку був 61 рік,
      – мовиться у повідомленні.

      Республіка Удмуртія, де вирував ураган – дивіться карту

      Ураган в Удмуртії: дивіться відео

      Ураган в Росії
      В Удмуртії вирував ураган / Фото LIFE


      Негода зруйнувала будівлі / Фото LIFE


      Рятувальники займаються ліквідацією наслідків урагану / Фото LIFE

       

      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Стихійні лиха Постраждалі
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