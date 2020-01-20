Люди заживо сварились в кипятке в хостеле в России: пятеро погибших
В российском городе Пермь в мини-отеле "Карамель" прорвало трубу с горячей водой. Одну из спален затопило кипятком: погибли пять человек, среди них – ребенок.
Еще трое госпитализированы с ожогами. Одна из пострадавших – в тяжелом состоянии, сообщает телеграмм канал Mash.
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Хостел расположен в подвале одного из жилых домов. Вероятно, что прорыв трубы произошел на участке ближайшей теплотрассы: до декабря 2019 она не обслуживалась.
Смотрите видео: российский хостел затопило горячей водой
Местные жители отметили, что это – не первая авария в здании. В частности подобная произошла в номере, который залило горячей водой, в сентябре 2019 года. Тогда никто не пострадал, комната была пустой.
По предварительной информации, работники хостела покинули помещение, как только полилась вода, не пытаюсь никого разбудить.
Комментарий местной жительницы: смотрите видео
Губернатор региона Максим Решетников прокомментировал трагедию.
Казалось бы, авария чисто коммунальная. Мы ограничиваем давление на бизнес, но все должны понимать, что правила нужно выполнять,
– отметил он.
Трагедия в Перми: смотрите фото
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.