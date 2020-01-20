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      Люди заживо зварилися в окропі у хостелі в Росії: п'ятеро загиблих

      1357 Читать новость на русском
      Фото з місця трагедії / rbc.ru

      У російському місті Перм в хостелі "Карамель" прорвало трубу з гарячою водою. Одну зі спалень затопило окропом: загинуло п'ятеро осіб, серед них – дитина.

      Ще троє госпіталізовані з опіками. Одна з потерпілих – у важкому стані, повідомляє телеграм-канал Mash.

      Читайте також: У Росії невідомий влаштував стрілянину у будівлі суду – є жертви

      Хостел розташований у підвалі одного з житлових будинків. Ймовірно, що прорив труби стався на ділянці найближчої теплотраси: до грудня 2019 року вона не обслуговувалась. 

      Дивіться відео: російський хостел затопило гарячою водою

      Місцеві жителі зазначили, що це – не перша аварія у будівлі. Зокрема подібна сталася у номері, який залило гарячою водою, вересні 2019 року. Тоді ніхто не постраждав, кімната була порожньою.

      За попередньою інформацією, працівники хостелу покинули приміщення, як тільки полилася вода, не намагаючись нікого розбудити.

      Коментар місцевої мешканки: дивіться відео

      Губернатор регіону Максим Решетніков також прокоментував трагедію:

      Здавалося б, аварія чисто комунальна. Ми обмежуємо тиск на бізнес, але всі повинні розуміти, що правила потрібно виконувати,
      – зазначив він.

      Трагедія у Пермі: дивіться фото


      Слідчий комітет РФ вже відкрив кримінальну справу за статтею про надання послуг, що не відповідає вимогам безпеки життя і здоров'я споживачів.

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Аварії та ДТП Жертви Новини Росії
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