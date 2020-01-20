Люди заживо зварилися в окропі у хостелі в Росії: п'ятеро загиблих

У російському місті Перм в хостелі "Карамель" прорвало трубу з гарячою водою. Одну зі спалень затопило окропом: загинуло п'ятеро осіб, серед них – дитина.

Ще троє госпіталізовані з опіками. Одна з потерпілих – у важкому стані, повідомляє телеграм-канал Mash.

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Хостел розташований у підвалі одного з житлових будинків. Ймовірно, що прорив труби стався на ділянці найближчої теплотраси: до грудня 2019 року вона не обслуговувалась.

Дивіться відео: російський хостел затопило гарячою водою

Місцеві жителі зазначили, що це – не перша аварія у будівлі. Зокрема подібна сталася у номері, який залило гарячою водою, вересні 2019 року. Тоді ніхто не постраждав, кімната була порожньою.

За попередньою інформацією, працівники хостелу покинули приміщення, як тільки полилася вода, не намагаючись нікого розбудити.

Коментар місцевої мешканки: дивіться відео

Губернатор регіону Максим Решетніков також прокоментував трагедію:

Здавалося б, аварія чисто комунальна. Ми обмежуємо тиск на бізнес, але всі повинні розуміти, що правила потрібно виконувати,

– зазначив він.

Трагедія у Пермі: дивіться фото



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