В России хотят провести досрочные выборы под новую конституцию: ответ Путина
В Государственной думе России предлагают принять досрочное проведение парламентских выборов. Поправку об этом внесли в проект закона о новой российской конституции. Однако президент России отметил, что в этом нет необходимости.
Поправка о досрочных выборах будет рассматриваться перед рассмотрением проекта новой конституции во втором чтении, сообщает российский Интерфакс.
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Теперь сами депутаты Государственной думы 7 созыва будут рассматривать вопрос о сокращении срока своих полномочий. Если ее поддержат более 301 депутата, президент Владимир Путин сможет назначить досрочные парламентские выборы.
Российский депутат Александр Ионин отметил, что в случае принятия поправки, досрочные выборы могут состояться 20 сентября 2020 года. В противном случае срок полномочий действующих депутатов истекает 18 сентября 2021 года.
Однако сам президент России Владимир Путин отметил, что необходимости в проведении досрочных выборов нет.
Если граждане придут на избирательные участки 22 апреля и проголосуют, значит они подтвердят полномочия российской власти,
– сказал Путин.
Кто поддерживает досрочные выборы в России?Предложение о проведении досрочных парламентских выборов озвучивали лидер ЛДПР Владимир Жириновский и "единоросс" Александр Карелин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что вопрос будет рассмотрен после подачи поправки.
Пока что против досрочных выборов выступил только лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов.