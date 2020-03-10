У Росії хочуть провести дострокові вибори під нову конституцію: відповідь Путіна

У Державній думі Росії пропонують ухвалити дострокове проведення парламентських виборів. Поправка про це внесли у проєкт закону про нову російську конституцію. Однак президент Росії зазначив, що у цьому немає необхідності.

Поправка про дострокові вибори розглядатимуть перед розглядом проєкту нової констиуції у другому читанні, повідомляє російський Інтерфакс.

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Тепер самі депутати Державної думи 7 скликання розглядатимуть питання про скорочення терміну своїх повноважень. Якщо її підтримають більш як 301 депутат, то президент Володимир Путін зможе призначити дострокові парламентські вибори.

Російський депутат Олександр Іонін зазначив, що у разі ухвалення поправки, дострокові вибори можуть відбутися 20 вересня 2020 року. В іншому разі термін повноважень чинних депутатів закінчується 18 вересня 2021 року.

Однак сам президент Росії Володимир Путін зазначив, що необхідності у проведенні дострокових виборів немає.

Якщо громадяни прийдуть на виборчі дільниці 22 квітня і проголосують, значить вони підтвердять нові повноваження Державної думи. Народ, єдине джерело влади, скаже своє слово і все, питання закрите,

– сказав Путін.

Хто підтримує дострокові вибори у Росії?Пропозицію про проведення дострокових парламентських виборів озвучували лідер ЛДПР Володимир Жиріновський та "єдинорос" Олександр Карелін. Спікер Держдуми В'ячеслав Володін сказав, що питання буде розглянуто після подачі поправки.



Поки що проти дострокових виборів виступив лише лідер "Комуністичної партії Росії" Геннадій Зюганов.