14:49
10 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19 MH17
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Клей – секрет успіху Роскосмосу. Зброя Кремля проти коронавірусу
      Вєсті Кремля
      17:22, 7 березня
      Вєсті.UA. Жир: Рабінович хоче грошиків від Путіна. Нові традиції в Раді
      Вєсті.UA
      17:05, 7 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19 MH17

      У Росії хочуть провести дострокові вибори під нову конституцію: відповідь Путіна

      - Читать новость на русском
      У Росії можуть оголосити дострокові парламентські вибори / navalny.feldman.photo

      У Державній думі Росії пропонують ухвалити дострокове проведення парламентських виборів. Поправка про це внесли у проєкт закону про нову російську конституцію. Однак президент Росії зазначив, що у цьому немає необхідності.

      Поправка про дострокові вибори розглядатимуть перед розглядом проєкту нової констиуції у другому читанні, повідомляє російський Інтерфакс.

      Цікаво Путін передумав бути "вічним" президентом Росії

      Тепер самі депутати Державної думи 7 скликання розглядатимуть питання про скорочення терміну своїх повноважень. Якщо її підтримають більш як 301 депутат, то президент Володимир Путін зможе призначити дострокові парламентські вибори.

      Російський депутат Олександр Іонін зазначив, що у разі ухвалення поправки, дострокові вибори можуть відбутися 20 вересня 2020 року. В іншому разі термін повноважень чинних депутатів закінчується 18 вересня 2021 року.

      Однак сам президент Росії Володимир Путін зазначив, що необхідності у проведенні дострокових виборів немає.

      Якщо громадяни прийдуть на виборчі дільниці 22 квітня і проголосують, значить вони підтвердять нові повноваження Державної думи. Народ, єдине джерело влади, скаже своє слово і все, питання закрите,
      – сказав Путін. 

      Хто підтримує дострокові вибори у Росії?Пропозицію про проведення дострокових парламентських виборів озвучували лідер ЛДПР Володимир Жиріновський та "єдинорос" Олександр Карелін. Спікер Держдуми В'ячеслав Володін сказав, що питання буде розглянуто після подачі поправки.

      Поки що проти дострокових виборів виступив лише лідер "Комуністичної партії Росії" Геннадій Зюганов.

      Великий піст 2020: історія та правила дотримання
      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:00 Світова фінансова криза. Наскільки сильно це вдарить по Україні?
      Сергій Фурса
      сьогодні , 13:10 Коронавірус та туристичний ринок: чи стали українці менше подорожувати
      Світлана Попова
      9 березня , 20:15 Обвал на біржах: що варто знати про масштабне падіння фондових ринків
      Тетяна Панасюк
      8 березня , 17:26 Чоловік прийняв 13-річного хлопчика після того, як батьки-усиновлювачі покинули його в лікарні
      Марія Бондар
      сьогодні , 12:10 Суд у справі MH17: треба запастися терпінням
      Світлана Заліщук
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук