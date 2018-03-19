В России истерически отреагировали на слова Макаревича про "злобных дебилов"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмущенно прокомментировала слова лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о превращении россиян в "злостных дебилов".
Свой комментарий Захарова опубликовала в Facebook.
Отметим, что накануне Андрей Макаревич заявил о том, что с россиянами в последние годы происходит что-то ужасное, а российские власти открыли "какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов".
"Все, кто еще захочет назвать россиян "злостными дебилами" или еще как-то, помните эксперимент 2018-го: ваш кандидат, назвал народ "генетическим мусором", набрал свои 1,6%. Прекратите нас оскорблять – права такого не имеете!", – говорится в комментарии российского дипломата.
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