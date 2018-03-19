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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

В России истерически отреагировали на слова Макаревича про "злобных дебилов"

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Захарова прокомментировала слова Макаревича про
Захарова прокомментировала слова Макаревича про "злобных дебилов" / Фото из открытых источников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмущенно прокомментировала слова лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о превращении россиян в "злостных дебилов".

Свой комментарий Захарова опубликовала в Facebook.

Отметим, что накануне Андрей Макаревич заявил о том, что с россиянами в последние годы происходит что-то ужасное, а российские власти открыли "какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов".

"Все, кто еще захочет назвать россиян "злостными дебилами" или еще как-то, помните эксперимент 2018-го: ваш кандидат, назвал народ "генетическим мусором", набрал свои 1,6%. Прекратите нас оскорблять – права такого не имеете!", – говорится в комментарии российского дипломата.

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Теги: Новости политики Новости России Российская пропаганда
Источник: 24 Канал
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