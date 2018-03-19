В Росії істерично зреагували на слова Макаревича про "злісних дебілів"
Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова обурено прокоментувала слова лідера гурту "Машина времени" Андрія Макаревича про перетворення росіянин на "злісних дебілів".
Свій коментар Захарова опублікувала у Facebook.
Зазначимо, що напередодні Андрій Макаревич заявив про те, що з росіянами в останні роки відбувається щось жахливе, а російська влада відкрила "якийсь двадцять п'ятий кадр, який реально перетворює людей на злісних дебілів".
"Всі, хто ще захоче назвати росіян "злісними дебілами" або ще якось, згадуйте експеримент 2018 року: ваш кандидат, який назвав народ "генетичним непотребом", набрав свої 1,6%. Припиніть нас ображати – права такого не маєте!", – мовиться в коментарі російської дипломатки.
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