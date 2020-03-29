В России коронавирус подозревают у 180 тысяч человек

Россиян, которые вернулись из стран с большим количеством больных коронавирусом, изолировали и обследовали. По состоянию на 28 марта с подозрением на коронавирус в медицинских учреждениях находятся более 182 тысяч людей.

В общем в России под наблюдением из-за коронавируса находились 273 426 человек. Об этом сообщили в "Роспотребнадзоре".

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Организован медицинский надзор за прибывающими из указанных стран, их передали под медицинский надзор по месту жительства. По состоянию на 28 марта под контролем остаются 182 702 человека,

– отметили в ведомстве.

За последние сутки в России подтверждено 270 новых случаев коронавируса в 26 российских регионах. В целом коронавирус в РФ зафиксировали у 1 534 человек в 65 регионах.

Коронавирус в России: главное