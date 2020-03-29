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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В России коронавирус подозревают у 180 тысяч человек

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      Коронавирус в России / flipboard.com

      Россиян, которые вернулись из стран с большим количеством больных коронавирусом, изолировали и обследовали. По состоянию на 28 марта с подозрением на коронавирус в медицинских учреждениях находятся более 182 тысяч людей.

      В общем в России под наблюдением из-за коронавируса находились 273 426 человек. Об этом сообщили в "Роспотребнадзоре".

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      Организован медицинский надзор за прибывающими из указанных стран, их передали под медицинский надзор по месту жительства. По состоянию на 28 марта под контролем остаются 182 702 человека,
      – отметили в ведомстве.

      За последние сутки в России подтверждено 270 новых случаев коронавируса в 26 российских регионах. В целом коронавирус в РФ зафиксировали у 1 534 человек в 65 регионах.

      Коронавирус в России: главное

      • С 17 марта Россия уже закрыла въезд на свою территорию для иностранцев. Впоследствии закрывала свои границы для любого транспорта и пешеходов.
      • Из-за ситуации с коронавирусом в стране начали действовать жесткие ограничительные меры для сдерживания распространения инфекции. В частности, неделя с 28 марта по меньшей мере до 6 апреля объявлена нерабочей.
      • Также действуют жесткие ограничения на социальные контакты между людьми. Самые жесткие меры можно наблюдать в Москве: закрыты все магазины, кроме продуктовых, образовательные и развлекательные учреждения, парки, кафе и рестораны.
      • Российское правительство рекомендовало ввести аналогичные ограничения и в других регионах страны, и губернаторы уже начали выдавать соответствующие указы.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости России
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