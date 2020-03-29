В России коронавирус подозревают у 180 тысяч человек
Россиян, которые вернулись из стран с большим количеством больных коронавирусом, изолировали и обследовали. По состоянию на 28 марта с подозрением на коронавирус в медицинских учреждениях находятся более 182 тысяч людей.
В общем в России под наблюдением из-за коронавируса находились 273 426 человек. Об этом сообщили в "Роспотребнадзоре".
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Организован медицинский надзор за прибывающими из указанных стран, их передали под медицинский надзор по месту жительства. По состоянию на 28 марта под контролем остаются 182 702 человека,
– отметили в ведомстве.
За последние сутки в России подтверждено 270 новых случаев коронавируса в 26 российских регионах. В целом коронавирус в РФ зафиксировали у 1 534 человек в 65 регионах.
Коронавирус в России: главное
- С 17 марта Россия уже закрыла въезд на свою территорию для иностранцев. Впоследствии закрывала свои границы для любого транспорта и пешеходов.
- Из-за ситуации с коронавирусом в стране начали действовать жесткие ограничительные меры для сдерживания распространения инфекции. В частности, неделя с 28 марта по меньшей мере до 6 апреля объявлена нерабочей.
- Также действуют жесткие ограничения на социальные контакты между людьми. Самые жесткие меры можно наблюдать в Москве: закрыты все магазины, кроме продуктовых, образовательные и развлекательные учреждения, парки, кафе и рестораны.
- Российское правительство рекомендовало ввести аналогичные ограничения и в других регионах страны, и губернаторы уже начали выдавать соответствующие указы.
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