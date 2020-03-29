У Росії коронавірус підозрюють у 180 тисяч людей
Росіян, які повернулися з країн з великою кількістю хворих на коронавірус ізолювали та обстежили. Станом на 28 березня з підозрою на коронавірус у медичних закладах перебувають понад 182 тисячі людей.
Загалом у Росії під наглядом через коронавірус перебували 273 426 людей. Про це повідомили у "Роспотребнадзоре".
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Організовано медичний нагляд за тими, хто прибуває з зазначених країн, їх передали під медичний нагляд за місцем проживання. Станом на 28 березня під контролем залишаються 182 702 людей,
– зауважили у відомстві.
За останню добу у Росії підтверджено 270 нових випадків коронавірусу у 26 російських регіонах. Загалом коронавірус в РФ зафіксували у 1 534 людей у 65 регіонах.
Коронавірус у Росії: головне
- Від 17 березня Росія вже закрила в'їзд на свою територію для іноземців. Згодом закривала свої кордони для будь-якого транспорту та пішоходів.
- Через ситуацію з коронавірусом в країні почали діяти жорсткі обмежувальні заходи задля стримання поширення інфекції. Зокрема, тиждень з 28 березня до щонайменше 6 квітня оголошено неробочим.
- Також діють жорсткі обмеження на соціальні контакти між людьми. Найжорсткіші заходи можна спостерігати в Москві: закрито всі магазини, крім продуктових, освітні та розважальні установи, парки, кафе та ресторани.
- Російський уряд рекомендував запровадити аналогічні обмеження і в інших регіонах країни, і губернатори вже почали видавати відповідні укази.
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