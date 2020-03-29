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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Росії коронавірус підозрюють у 180 тисяч людей

      - Читать новость на русском
      Коронавірус у Росії / flipboard.com

      Росіян, які повернулися з країн з великою кількістю хворих на коронавірус ізолювали та обстежили. Станом на 28 березня з підозрою на коронавірус у медичних закладах перебувають понад 182 тисячі людей.

      Загалом у Росії під наглядом через коронавірус перебували 273 426 людей. Про це повідомили у "Роспотребнадзоре".

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      Організовано медичний нагляд за тими, хто прибуває з зазначених країн, їх передали під медичний нагляд за місцем проживання. Станом на 28 березня під контролем залишаються 182 702 людей, 
      – зауважили у відомстві.

      За останню добу у Росії підтверджено 270 нових випадків коронавірусу у 26 російських регіонах. Загалом коронавірус в РФ зафіксували у 1 534 людей у 65 регіонах.

      Коронавірус у Росії: головне

      • Від 17 березня Росія вже закрила в'їзд на свою територію для іноземців. Згодом закривала свої кордони для будь-якого транспорту та пішоходів.
      • Через ситуацію з коронавірусом в країні почали діяти жорсткі обмежувальні заходи задля стримання поширення інфекції. Зокрема, тиждень з 28 березня до щонайменше 6 квітня оголошено неробочим.
      • Також діють жорсткі обмеження на соціальні контакти між людьми. Найжорсткіші заходи можна спостерігати в Москві: закрито всі магазини, крім продуктових, освітні та розважальні установи, парки, кафе та ресторани.
      • Російський уряд рекомендував запровадити аналогічні обмеження і в інших регіонах країни, і губернатори вже почали видавати відповідні укази.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Росії
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