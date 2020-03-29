У Росії коронавірус підозрюють у 180 тисяч людей

Росіян, які повернулися з країн з великою кількістю хворих на коронавірус ізолювали та обстежили. Станом на 28 березня з підозрою на коронавірус у медичних закладах перебувають понад 182 тисячі людей.

Загалом у Росії під наглядом через коронавірус перебували 273 426 людей. Про це повідомили у "Роспотребнадзоре".

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Організовано медичний нагляд за тими, хто прибуває з зазначених країн, їх передали під медичний нагляд за місцем проживання. Станом на 28 березня під контролем залишаються 182 702 людей,

– зауважили у відомстві.

За останню добу у Росії підтверджено 270 нових випадків коронавірусу у 26 російських регіонах. Загалом коронавірус в РФ зафіксували у 1 534 людей у 65 регіонах.

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