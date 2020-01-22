В России льдина с 300 рыбаками оторвалась от берега
Льдину оторвало от берега на юге российского Сахалина. На ней находится около 300 рыбаков-любителей.
Инцидент произошел в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС.
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Чтобы спасти рыбаков на место отправились 18 сотрудников МЧС, 6 автомобилей, 4 лодки, 3 снегохода и одно судно на воздушной подушке "Хивус". В готовности к взлету в аэропорту Южно-Сахалинска находится вертолет МЧС Ми-8.
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