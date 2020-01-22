У Росії крижина з 300 рибалками відірвалась від берега

Крижину відірвало від берега на півдні російського Сахаліну. На ній перебуває близько 300 рибалок-любителів.

Інцидент стався в районі мису Вільний в затоці Мордвинова, повідомляє пресслужба Головного управління МНС.

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Щоб урятувати рибалок на місце вирушили 18 співробітників МНС, 6 автомобілів, 4 човни, 3 снігоходи та одне судно на повітряній подушці "Хівус". У готовності до зльоту в аеропорту Южно-Сахалінська перебуває вертоліт МНС Мі-8.