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В России меняют правила призыва в армию

510 Читати новину українською
В России меняют правила призыва в армию
В России меняют правила призыва в армию / korrespondent.net

В России меняют правила призыва на срочную службу – теперь в армию могут попасть и "отсеянные" ранее по состоянию здоровья.

Поправки должны окончательно одобрить до июля 2018 года.

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Согласно новациям, призывники должны пройти еще раз медкомиссию, которая должна установить: годен боец ​​к службе или нет. Те, кто не может похвастаться здоровьем теперь попадают в категорию пригодных с небольшими ограничениями. Такие призывники подлежат призыву на общих основаниях.

Известно, что в России 30% призывников избегают службы в армии по состоянию здоровья. Теперь благодаря изменениям "откосить" от армии, удасться только людям с инвалидностью.

К слову, в Украине призыву на срочную военную службу подлежат лица, которым исполнилось 20 лет и которые еще не достигли 27-летнего возраста. С начала 2018 года на службу по контракту уже принято 6,7 тысячи человек. Кроме этого, сегодня сформирован оперативный резерв Вооруженных сил Украины в количестве 144 тысяч резервистов.

Теги: Новости России Мобилизация
Источник: 24 Канал
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