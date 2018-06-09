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В Росії змінюють правила призову в армію

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В Росії змінюють правила призову в армію
В Росії змінюють правила призову в армію / korrespondent.net

В Росії змінюють правила призову на строкову службу – тепер в російську армію можуть потрапити і "відсіяні" раніше за станом здоров'я.

Поправки мають остаточно схвалити до липня 2018 року.

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Згідно з новаціями, призовники мають пройти ще раз медкомісію, яка має встановити: годиться боєць до служби чи ні. Ті, хто не може похвалитися здоров'ям тепер потрапляють в категорію придатних з невеличкими обмеженнями. Такі призовники підлягатимуть призову на загальних підставах.

Відомо, що в Росії 30 % призовників уникають служби в армії за станом здоров'я. Тепер завдяки змінам "відкосити" від армії, вдасться лише людям з інвалідністю.

До слова, в Україні до призову на строкову військову службу підлягають особи, яким виповнилося 20 років та які ще не досягли 27-річного віку. З початку 2018 року на службу за контрактом вже прийнято 6,7 тисячі осіб. Крім цього, на сьогодні сформовано оперативний резерв Збройних сил України в кількості 144 тисяч резервістів.

Теги: Новини Росії Мобілізація
Джерело: 24 Канал
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