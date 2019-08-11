Громкий скандал в России: священник чуть не убил ребенка во время крещения – видео

В России крещение годовалого ребенка в Мариенбургском Покровском храме в Гатчине, в Ленинградской области, закончилось громким скандалом. Мать ребенка даже обратилась в полицию.

Таинство стоило 3500 рублей, а это около 1350 гривен, сообщает российское издание "Фонтанка".

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На видео видно, как игумен Фотий (Нечепоренко) с силой погружает ребенка в воду под крики матери и самого малыша. Когда женщина подошла к священнослужителю, он не захотел отдавать ей ребенка.

Внимание, 18+! Смотрите видео крещения ребенка:

После церемонии у годовалого ребенка остались следы телесных повреждений. Известно, что священнослужителя не отстранили от службы, а наложили запрет на проведение богослужений и таинств. Это временная мера. Окончательное решение по данному вопросу будет приниматься после выяснения всех обстоятельств инцидента.



Игумен Фотий