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      Громкий скандал в России: священник чуть не убил ребенка во время крещения – видео

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      Крещение ребенка
      Крещение ребенка / Фото из открытых источников

      В России крещение годовалого ребенка в Мариенбургском Покровском храме в Гатчине, в Ленинградской области, закончилось громким скандалом. Мать ребенка даже обратилась в полицию.

      Таинство стоило 3500 рублей, а это около 1350 гривен, сообщает российское издание "Фонтанка".

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      На видео видно, как игумен Фотий (Нечепоренко) с силой погружает ребенка в воду под крики матери и самого малыша. Когда женщина подошла к священнослужителю, он не захотел отдавать ей ребенка.

      Внимание, 18+! Смотрите видео крещения ребенка:

      После церемонии у годовалого ребенка остались следы телесных повреждений. Известно, что священнослужителя не отстранили от службы, а наложили запрет на проведение богослужений и таинств. Это временная мера. Окончательное решение по данному вопросу будет приниматься после выяснения всех обстоятельств инцидента.

      крещение ребенка
      Игумен Фотий

      blog_ava
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      11 августа
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      Теги: Дети и несовершеннолетние Религия Новости России
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