У Росії немовля отримало травми при хрещенні: батьки звернулася в поліцію – відео

У Росії хрещення однорічної дитини в Марієнбурзькому покровському храмі в Гатчині, що у Ленінградській області, закінчилося гучним скандалом. Мати дитини навіть звернулася у поліцію.

Таїнство коштувало 3500 рублів, а це близько 1350 гривень, повідомляє російське видання "Фонтанки".

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На відео видно, як ігумен Фотій (Нечепоренко) з силою занурює дитину в воду під крики матері і самого малюка. Коли жінка підійшла до священнослужителя, то він не захотів віддавати їй дитину.

Увага, 18+! Дивіться відео хрещення дитини:



Після церемонії в однорічної дитини залишилися тілесні ушкодження. Відомо, що священнослужителя не відсторонили від служби, а наклали заборону на проведення богослужінь і таїнств. Це тимчасова міра. Остаточне рішення з даного питання буде прийматися після з'ясування всіх обставин інциденту.



Ігумен Фотій