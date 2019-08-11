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      У Росії немовля отримало травми при хрещенні: батьки звернулася в поліцію – відео

      92 Читать новость на русском
      Хрещення дитини
      Хрещення дитини / Фото з відкритих джерел

      У Росії хрещення однорічної дитини в Марієнбурзькому покровському храмі в Гатчині, що у Ленінградській області, закінчилося гучним скандалом. Мати дитини навіть звернулася у поліцію.

      Таїнство коштувало 3500 рублів, а це близько 1350 гривень, повідомляє російське видання "Фонтанки".

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      На відео видно, як ігумен Фотій (Нечепоренко) з силою занурює дитину в воду під крики матері і самого малюка. Коли жінка підійшла до священнослужителя, то він не захотів віддавати їй дитину.

      Увага, 18+! Дивіться відео хрещення дитини:


      Після церемонії в однорічної дитини залишилися тілесні ушкодження. Відомо, що священнослужителя не відсторонили від служби, а наклали заборону на проведення богослужінь і таїнств. Це тимчасова міра. Остаточне рішення з даного питання буде прийматися після з'ясування всіх обставин інциденту.

      крещение ребенка
      Ігумен Фотій

      blog_ava
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      Теги: Релігія Новини Росії Діти і неповнолітні
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