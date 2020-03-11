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      В России мужчина разбил молотком плазменные телевизоры в магазине: видео

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      В Томске, что в России, местный житель устроил разгром в магазине электроники. Молотком он разбил примерно десять плазменных телевизоров.

      Инцидент зафиксировала камера наблюдения. Видео опубликовали на сайте vtomske.ru.

      Обратите внимание На выборы ходят парикмахеры и ледорубы: Жириновский не хочет, чтобы россияне сами выбирали президента

      На записи заметно, что мужчина зашел в магазин с молотком в руках. А тогда начал крушить технику. Он разбил примерно десять широкоформатных телевизоров.

      В региональном управлении МВД по факту инцидента назначили проверку. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

      В России мужчина разбил молотком плазменные телевизоры в магазине: смотрите видео

       

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости России Курьезные новости
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