В России мужчина разбил молотком плазменные телевизоры в магазине: видео
В Томске, что в России, местный житель устроил разгром в магазине электроники. Молотком он разбил примерно десять плазменных телевизоров.
Инцидент зафиксировала камера наблюдения. Видео опубликовали на сайте vtomske.ru.
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На записи заметно, что мужчина зашел в магазин с молотком в руках. А тогда начал крушить технику. Он разбил примерно десять широкоформатных телевизоров.
В региональном управлении МВД по факту инцидента назначили проверку. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
В России мужчина разбил молотком плазменные телевизоры в магазине: смотрите видео