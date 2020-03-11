В России мужчина разбил молотком плазменные телевизоры в магазине: видео

В Томске, что в России, местный житель устроил разгром в магазине электроники. Молотком он разбил примерно десять плазменных телевизоров.

Инцидент зафиксировала камера наблюдения. Видео опубликовали на сайте vtomske.ru. Обратите внимание На выборы ходят парикмахеры и ледорубы: Жириновский не хочет, чтобы россияне сами выбирали президента На записи заметно, что мужчина зашел в магазин с молотком в руках. А тогда начал крушить технику. Он разбил примерно десять широкоформатных телевизоров. В региональном управлении МВД по факту инцидента назначили проверку. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. В России мужчина разбил молотком плазменные телевизоры в магазине: смотрите видео