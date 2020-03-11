У Росії чоловік розтрощив молотком плазмові телевізори у магазині: відео
У Томську, що в Росії, місцевий житель влаштував розгром у магазині електроніки. Молотком він розбив приблизно десять плазмових телевізорів.
Інцидент зафіксувала камера спостереження. Відео опублікували на сайті vtomske.ru.
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На записі помітно, що чоловік зайшов у магазин з молотком у руках. А тоді почав трощити техніку. Він розбив приблизно десять широкоформатних телевізорів.
У регіональному управлінні МВС за фактом інциденту призначили перевірку. Правоохоронці встановлюють обставини події.
У Росії чоловік розтрощив молотком плазмові телевізори у магазині: дивіться відео
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