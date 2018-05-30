В России назвали Цукерберга русофобом и хотят его допросить

В России Совет Федерации хочет допросить основателя Facebook Марка Цукерберга. Планируют поставить вопрос о его "русофобских высказываниях".

Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

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"Нам надо встречаться и с русофобами, и выслушивать другую точку зрения. Цукерберг выступал и в Конгрессе США, где ему шестичасовой допрос устроили, и в Европарламенте. И мы можем его спрашивать, в том числе задать ему вопросы по его русофобским высказываниям", – заявила она на заседании Совета Федерации.

Матвиенко уверяет, что "Цукерберг будет заинтересован в том, чтобы принять участие в заседании Совета Федерации и ответить на вопросы сенаторов".

"У нас страна большая, рынок (для Facebook, – ред.) большой", – сказала она.

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Матвиенко пообещала провести по этому вопросу голосование "в том случае, если Цукерберг согласится выступить".

"Но я считаю правильным пригласить его. Нам есть что сказать ему и ответить (на его русофобские высказывания). А просто так проглатывать их неправильно", – заявила спикер.