У Росії назвали Цукерберга русофобом та хочуть його допитати

У Росії Рада Федерації хоче допитати засновника Facebook Марка Цукерберга. Планують поставити питання про його "русофобські висловлювання".

Про це заявила спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, пише РІА Новини.

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"Нам треба зустрічатися і з русофобами, і вислуховувати іншу точку зору. Цукерберг виступав і в Конгресі США, де йому шестигодинний допит влаштували, і в Європарламенті. І ми можемо його питати, в тому числі задати йому питання по його русофобським висловлювань", – заявила вона на засіданні Ради Федерації.

Матвієнко запевняє, що "Цукерберг буде зацікавлений в тому, щоб взяти участь в засіданні Ради Федерації і відповісти на питання сенаторів".

"У нас країна велика, ринок (для Facebook, – ред.) великий", – сказала вона.

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Матвієнко пообіцяла провести з цього питання голосування "в тому випадку, якщо Цукерберг погодиться виступити".

"Але я вважаю правильним запросити його. Нам є що сказати йому і відповісти (на його русофобські висловлювання). А просто так ковтати їх неправильно", – заявила спікер.