В России новейший беспилотный танк назвали "Тачанка"

Беспилотный российский танк, который разрабатывается на базе новейшей боевой платформы Т-14 "Армата", назвали "Тачанка Б".

Об этом говорится в докладе третьего центрального научно-исследовательского института Министерства обороны России, который попал в распоряжение российского СМИ РИА Новости.

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"Тачанка Бы" – разработка аванпроекта безэкипажной роботизированной ударной платформы тяжелого класса на базе товара Т-14 для семейства бронетанковой техники нового поколения", – говорится в докладе.

Что касается экипажа танка, то он, а именно три человека, размещается в корпусе в специальной бронированной капсуле.

Сообщается, что танк построен на основе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата", которая станет основой для танков, тяжелых боевых машин пехоты, инженерных машин, тяжелых БТР, машин поддержки танков, разведки и управления.

Что такое "тачанка"? Это тип повозок на юге Украины – четырехколесная коляска с открытым кузовом для парной упряжки, или такая же тележка с пулеметом (в кавалерии времен гражданской войны). Немало источников приписывают установку на повозку крупнокалиберного пулемета, после чего она получала название "тачанка", – "махновцам". Скорее всего эта идея принадлежит самому Нестору Махно.