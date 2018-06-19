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У Росії найновіший безпілотний танк назвали "Тачанка"

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У Росії найновіший безпілотний танк назвали "Тачанка"
У Росії найновіший безпілотний танк назвали "Тачанка" / РИА Новости

Безпілотний російський танк, який розробляється на базі новітньої бойової платформи Т-14 "Армата", назвали "Тачканка Б".

Про це йдеться у доповіді третього центрального науково-дослідницького інституту Міністерства оборони Росії, що потрапило в розпорядження російського ЗМІ РИА Новости.

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"Тачканка Б" – розробка аванпроекта безекіпажної роботизованої ударної платформи важкої класу на базі товару Т-14 для сімейства бронетанкової техніки нового покоління", – йдеться у доповіді.

Щодо екіпажу танку, то він, а саме три людини, розміщується в корпусі в спеціальній броньованій капсулі.

Повідомляється, що танк побудований на основі універсальної важкої платформи нового покоління "Армата", яка стане основою для танків, важких бойових машин піхоти, інженерних машин, важких БТР, машин підтримки танків, розвідки та управління.

Що таке "тачанка"? Це тип повозок на півдні України – чотириколісний візок із відкритим кузовом для парної упряжі, або такий же візок із кулеметом (у кавалерії часів громадянської війни). Чимало джерел приписують встановлення на повозку крупнокаліберного кулемета, після чого вона отримувала назву "тачанка" — "махновцям". Скоріш за все ця ідея належить самому Нестору Махну.

Теги: Зброя Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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