В России откроют тюремный шоурум: что там будут продавать

В российском городе Екатеринбург в 2020 году откроют торговый центр с продуктами и товарами, которые были изготовлены в тюрьме. Здание будет иметь несколько этажей.

На первом этаже откроют торговый зал с одеждой и мебелью, кафе и пункт выдачи заказов. Все это производится в свердловских колониях. О этом сообщает местное издание 66.ru.

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Название магазина не должно отпугивать покупателей. "За решеткой" он называться не будет. Название выберем утилитарное,

– рассказали в российской Федеральной службе исполнения наказаний.

Цены в тюремном шоуруме обещают ниже, чем в розницу, все товары промаркируют – на них будут писать, в какой именно колонии их изготовили.

Товары, изготовленные в колонии, даже можно будет заказать онлайн.

Кстати, торговый центр построили на территории одного СИЗО. На нестандартное для тюрьмы здание обратили внимание фейсбук-пользователи.

"Что это за модное здание на территории тюрьмы? Огромные окна ... Это какие-то новые стандарты тюремной системы. Кафе, коворкинг и вот это все?", – пишут они.