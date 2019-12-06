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      В России откроют тюремный шоурум: что там будут продавать

      17 Читати новину українською
      Тюремный шоурум на территории СИЗО / Соцсети

      В российском городе Екатеринбург в 2020 году откроют торговый центр с продуктами и товарами, которые были изготовлены в тюрьме. Здание будет иметь несколько этажей.

      На первом этаже откроют торговый зал с одеждой и мебелью, кафе и пункт выдачи заказов. Все это производится в свердловских колониях. О этом сообщает местное издание 66.ru.

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      Название магазина не должно отпугивать покупателей. "За решеткой" он называться не будет. Название выберем утилитарное,
      – рассказали в российской Федеральной службе исполнения наказаний.

      Цены в тюремном шоуруме обещают ниже, чем в розницу, все товары промаркируют – на них будут писать, в какой именно колонии их изготовили.

      Товары, изготовленные в колонии, даже можно будет заказать онлайн.

      Кстати, торговый центр построили на территории одного СИЗО. На нестандартное для тюрьмы здание обратили внимание фейсбук-пользователи.

      "Что это за модное здание на территории тюрьмы? Огромные окна ... Это какие-то новые стандарты тюремной системы. Кафе, коворкинг и вот это все?", – пишут они.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Курьезные новости Новости России СІЗО
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