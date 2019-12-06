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      У Росії відкриють тюремний шоурум: що там продаватимуть

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      Тюремний шоурум на території СІЗО / фото із соцмереж

      У російському місті Єкатеринбург у 2020 році відкриють торговий центр із продуктами та товарами, що були виготовлені у в’язниці. Будівля матиме декілька поверхів.

      На першому поверсі відкриють торговий зал з одягом та меблями, кафе і пункт видачі замовлень. Усе це виробляють у свердловських колоніях. Про це повідомляє місцеве видання 66.ru.

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      Назва магазину не має відлякувати покупців. "За ґратами" він називатися не буде. Назву виберемо утилітарну,
      – розповіли у російській Федеральній службі виконання покарань.

      Ціни у в’язничному шоурумі обіцяють нижчі, ніж у роздріб, всі товари промаркують – на них писатиме, у якій саме колонії їх виготовили.

      Товари, виготовлені в колонії, навіть можна буде замовити онлайн.

      До речі, торговий центр побудували на території одного СІЗО. На нестандартну для в’язниці будівлю звернули увагу фейсбук-користувачі.

      "Що це за модна будівля на території тюрми? Величезні вікна…Це якісь нові стандарти тюремної системи. Кав’ярня, коворкінг і оце ось все?", – пишуть вони.

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Курйозні новини Новини Росії СІЗО
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