В России открыли уголовное дело против 15 судей Конституционного суда Украины

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 15 судей Конституционного суда Украины за непризнание аннексии Крыма. В РФ Конституционный суд Украины обвиняют в дискриминации прав народа на самоопределение.

Об этом сообщает пресс-центр Следственного комитета Российской Федерации.

Читайте также: "Слишком высокая цена": Коломойский объяснил, почему Путин не уходит с Донбасса

В марте 2014 года была принята Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя, и проведен референдум. По его итогам Республика Крым вошли в состав РФ. Этот договор признан Конституционным судом России. Впрочем, практически сразу же после этого судьи Конституционного суда Украины приняли решение о признании декларации о независимости Крыма такой, что не отвечает Конституции Украины,

– говорится в сообщении.

Российские следователи считают, что "подобным решением, которое носит дискриминационный характер, был нарушен основополагающий принцип международного гуманитарного права". Речь идет о праве народа на самоопределение. В силу этого права все народы свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие.

Поэтому в российском ведомстве отметили, что с учетом положений действующего законодательства иностранные граждане, которые совершили преступление в отношении российских граждан, подлегают под уголовную ответственность за российским Уголовным кодексом.

Следственный комитет РФ подал список из 15 украинских судей КСУ, против которых начали уголовное дело. Это: Юрий Баулин, Василий Бринцев, Сергей Вдовиченко, Михаил Гультай, Михаил Запорожец, Александр Литвинов, Николай Мельник, Сергей Сас, Олег Сергейчук, Игорь Слиденко, Петр Стецюк, Александр Тупицкий, Наталья Шаптала, Станислав Шевчук и Виктор Шишкин.

Всех их в России подозревают в нарушении равенства прав и свобод человека и гражданина.