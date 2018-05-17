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У Росії відкрили кримінальну справу проти 15 суддів Конституційного суду України

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У Росії відкрили кримінальну справу проти 15 суддів Конституційного суду України
У Росії відкрили кримінальну справу проти 15 суддів Конституційного суду України / censor.net

Слідчий комітет Росії повідомив про порушення кримінальної справи стосовно 15 суддів Конституційного суду України за невизнання анексії Криму. У РФ Конституційний суд України звинувачують у дискримінації прав народу на самовизначення.

Про це повідомляє прес-центр Слідчого комітету Російської Федерації.

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У березні 2014 року було ухвалено Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, і проведено референдум. За його підсумками Республіка Крим увійшли до складу РФ. Цей договір визнаний Конституційним судом Росії. Втім, практично відразу ж після цього судді Конституційного суду України прийняли рішення про визнання декларації про незалежність Криму такою, що не відповідає Конституції України,
– йдеться у повідомленні.

Російські слідчі вважають, що "подібним рішенням, яке носить дискримінаційний характер, був порушений основоположний принцип міжнародного гуманітарного права". Йдеться про право народу на самовизначення. В силу цього права всі народи вільно встановлюють свій політичний статус і вільно забезпечують свій економічний, соціальний і культурний розвиток.

Тому у російському відомстві зазначили, що з урахуванням положень чинного законодавства іноземні громадяни, які вчинили злочин щодо російських громадян, підпадають під кримінальну відповідальність за російським Кримінальним кодексом.

Слідчий комітет РФ подав список із 15 українських суддів КСУ, проти яких розпочали кримінальну справу. Це: Юрій Баулін, Василь Бринцев, Сергій Вдовиченко, Михайло Гультай, Михайло Запорожець, Олександр Литвинов, Микола Мельник, Сергій Сас, Олег Сергейчук, Ігор Слиденко, Петро Стецюк, Олександр Тупицький, Наталя Шаптала, Станіслав Шевчук і Віктор Шишкін.

Усіх їх у Росії підозрюють в порушенні рівності прав і свобод людини і громадянина. 

Теги: Новини Росії Анексія Криму Конституційний суд
Джерело: 24 канал
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