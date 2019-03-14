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      В России открыли уголовное дело против Владимира Вятровича: реакция декоммунизатора

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      В России открыли уголовное дело против украинского декоммунизатора Владимира Вятровича
      В России открыли уголовное дело против украинского декоммунизатора Владимира Вятровича / Фото из открытых источников

      Следственный комитет России открыл уголовное дело "по факту реабилитации нацизма" против председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Декоммунизатор назвал такие действия России неадекватными.

      По мнению российских следователей, Вятрович отрицает преступления военных преступников стран гитлеровской оси в годы Второй мировой войны, говорится на сайте СК РФ.

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      В России считают, что Вятрович с 12 ноября 2014 года и по настоящее время осуществляет систематическое отрицание фактов, в том числе о принадлежности украинских националистов времен Великой Отечественной войны к войскам СС и их участия в военных преступлениях против мирного населения

      В российском ведомстве подчеркнули, что действия такого рода, тем более со стороны представителей народа, "чьи предки гибли от рук фашистов", вызывают недоумение, и лица, которые совершают такие преступления, "должны понести законное наказание".

      Следственный комитет РФ ссылается на Нюрнбергский трибунал. "Приговором трибунала установлено, что "организация СС была активным участником в совершении военных преступлений и преступлений против человечности", и "невозможно выделить какую-либо часть СС, которая не принимала бы участия в этой преступной деятельности", – подчеркивают в СК.

      В свою очередь, директор Института национальной памяти Владимир Вятрович похвастался масштабами декоммунизации в Украине.

      Если говорить о масштабах декоммунизации, то есть чем похвастаться. Это 987 населенных пунктов на карте Украины, это почти 52 тысячи улиц на карте Украины. И это где-то 2500 памятников, из которых более 1500 – это памятники Ленина,
      – сказал Вятрович.

      В эфире одного из украинских информационных телеканалов Владимир Вятрович назвал неадекватным возбужденное в РФ дело против него "по факту реабилитации нацизма". Он считает, что Россия пытается создать себе монопольный образ борца с нацизмом и фашизмом, а тех, кто выступает против РФ, называют "нацистами" или "фашистами" – "это очень древняя технология".

      Что такое декоммунизация? Декоммунизация – система мер, теоретическая и практическая деятельность, направленные на освобождение от влияния и последствий коммунистической идеологии во всех сферах жизни страны и общества после падения владущих коммунистических режимов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Криминальные новости Владимир Вятрович Декоммунизация
      Источник: 24 канал
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