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      У Росії відкрили кримінальну справу проти Володимира В'ятровича: реакція декомунізатора

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      У Росії відкрили кримінальну справу проти українського декомунізатора Володимира В'ятровича
      У Росії відкрили кримінальну справу проти українського декомунізатора Володимира В'ятровича / Фото з відкритих джерел

      Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу "за фактом реабілітації нацизму" проти голови Українського інституту національної пам'яті України Володимира В'ятровича. Декомунізатор назвав такі дії Росії неадекватними.

      На думку російських слідчих, В'ятрович заперечує злочини військових злочинців країн гітлерівської осі в роки Другої світової війни, йдеться на сайті СК РФ.

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      У Росії вважають, що В'ятрович з 12 листопада 2014 року і по теперішній час здійснює систематичне заперечення фактів, у тому числі про приналежність українських націоналістів часів Великої Вітчизняної війни до військ СС та їх участі у військових злочинах проти мирного населення

      У російському відомстві наголосили, що дії такого роду, "тим більше з боку представників народу, чиї предки гинули від рук фашистів", викликають подив, і особи, які вчиняють такі злочини, "повинні понести законне покарання".

      Слідчий комітет РФ посилається на Нюрнберзький трибунал. "Вироком трибуналу встановлено, що "організація СС була активним учасником у скоєнні військових злочинів і злочинів проти людяності", і "неможливо виділити яку-небудь частину СС, яка не брала б участі в цій злочинній діяльності", – підкреслюють в СК.

      У свою чергу, директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович похвалився масштабами декомунізації в Україні.

      Якщо говорити про масштаби декомунізації, то є чим похвалитися. Це 987 населених пунктів на карті України, це майже 52 тисячі вулиць на карті України. І це десь 2500 пам'яток, з яких понад 1500 – це пам'ятники Леніна,
      – сказав В'ятрович.

      В ефірі одного з українських інформаційних телеканалів Володимир В'ятрович назвав неадекватною порушену в РФ справу проти нього "за фактом реабілітації нацизму". Він вважає, що Росія намагається створити собі монопольний образ борця з нацизмом і фашизмом, а тих, хто виступає проти РФ, називають "нацистами" або "фашистами" – "це дуже давня технологія".

      Що таке декомунізація? Декомунізація — система заходів, теоретична і практична діяльність, спрямовані на звільнення від впливу та наслідків комуністичної ідеології в усіх сферах життя країни та суспільства після падіння владущих комуністичних режимів.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Декомунізація Володимир В'ятрович Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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