Гори в пеклі, кате народів, – у Москві затримали активістів біля могили Сталіна: відео

У Москві затримали активістів проекту "Декомунізація" Євгена Сучкова та Ольгу Савченко. Вони кинули у бюст Сталіна по гвоздиці, а свій жест супроводжували словами "гори в пеклі, кате народу, вбивце жінок і дітей".

Акцію протесту зупинили співробітники Федеральної служби охорони РФ зі словами "пішов геть, потворо ***", пише Настоящее Время.

Читайте також: У Криму на мітингу комуністи розкритикували Путіна: фото

Поліція склала протоколи на учасників акції протесту та забрала паспорти. Пізніше правоохоронці виписали кожному з активістів штраф на 500 рублів та відпустили.

Один з активістів – волонтер. Євген Сучков допомагає жертвам політичних репресій. Він вважає, що ідеалізація та реалізація тоталітарного режиму СРСР породжує байдужість до зла та симпатію до тоталітарного рабства.

Що можна сказати про Сталіна, якщо коротко і лаконічно? Це кат, тиран і злочинець. Це організатор тоталітарної репресивної системи, яка масово знищувала людей,

– заявив Євген.

Учасники акції додали, що вони лише використали свої права і сказали все, що думають про Сталіна.

Дивіться відео як затримали активістів у Москві біля могили Сталіна:

Активисты устроили протест на акции в день смерти Сталина – Гори в аду, палач народов! Убийца женщин и детей! – Пошел вон, урод! Е***утые, бл***! Активисты устроили протест на акции коммунистов в день смерти Сталина. Их задержали, но позже отпустили. Мы поговорили с ними после: Опубліковано Настоящее Время Вівторок, 5 березня 2019 р.

Хто такий Йосип Сталін?Справжнє ім'я Іосеб Джугашвілі. Радянський диктатор грузинського походження, державний, політичний та військовий діяч СРСР. Сталін є відповідальним за штучно організований у 1932-33 роках Голодомор, визнаний в Україні та низці інших країн актом геноциду українського народу.



За оцінками правозахисників товариства "Меморіал", які близько 30 років займаються збором архівних даних і спогадів, від репресій у сталінські часи безпосередньо постраждали не менше 12,5 мільйонів жителів СРСР.