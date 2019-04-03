В России ответили на запрет нерегулярных авиаперелетов из Украины

Российская Федерация не будет отвечать на решение правительства Украины об отмене нерегулярных авиарейсов.

По информации РИА "Новости", такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире российского канала.

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"Что же касается сегодняшних действий Петра Алексеевича Порошенко, безусловно, каким-то образом отвечать на них, кроме как комментировать в эфире новостных телеканалов, не стоит", – пояснил Слуцкий.

Но, конечно же, можно сожалеть, что подобные вещи дискредитируют и без того чрезвычайно непопулярное украинское руководство. И делают это не только перед собственным населением, но и перед мировым сообществом,

– отметил председатель комитета Госдумы.

Что известно о запрете нерегулярных авиаперелетов в РФ? Кабинет министров запретил перелеты между Украиной и РФ всем воздушным судам. Основанием для запрета нерегулярных рейсов глава МВД Арсен Аваковым назвал анализ перелета кандидата в президенты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко в Россию.



Однако запрет не касается рейсов, необходимых для миссий международных организаций, ООН, ОБСЕ и Красного креста.

Зачем Юрий Бойко летал в Россию? 22 марта 2019 кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и кум Путина Виктор Медведчук встретились в Москве с Дмитрием Медведевым.



По словам Бойко и Медведчука, они встречались с Медведевым, чтобы обсудить экономические вопросы. На этих переговорах Бойко назвал отношения между Украиной и Россией "крайне важными" для нашего государства. А еще бывший "регионал" сказал, что "готов предложить и рассмотреть различные варианты восстановления контракта относительно транзита газа".



Из-за полета Бойко и Медведчука в Москву ГБР открыло дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной служб. Так как именно эти службы могли дать согласие на авиаперелет политиков в РФ.

Все, что нужно знать о кандидате в президенты Юрии Бойко: