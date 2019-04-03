16:33
3 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Пиня хочет больше денег. Россияне могут увидеть туалеты только в космосе
      Вєсті Кремля
      23:26, 2 апреля
      Вести.UA: Насиров на выборах стал первым с конца. Курьезы на президентских выборах
      Вєсті.UA
      19:49, 2 апреля
      Заоблачные счета: о каких махинациях "Киевтеплоэнерго" должен знать каждый
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      В России ответили на запрет нерегулярных авиаперелетов из Украины

      159 Читати новину українською
      В России ответили на запрет нерегулярных авиаперелетов из Украины
      В России ответили на запрет нерегулярных авиаперелетов из Украины / Фото из открытых источников

      Российская Федерация не будет отвечать на решение правительства Украины об отмене нерегулярных авиарейсов.

      По информации РИА "Новости", такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире российского канала.

      Читайте также: Прием Бойко и Медведчука в Москве: возмущённая реакция соцсетей

      "Что же касается сегодняшних действий Петра Алексеевича Порошенко, безусловно, каким-то образом отвечать на них, кроме как комментировать в эфире новостных телеканалов, не стоит", – пояснил Слуцкий.

      Но, конечно же, можно сожалеть, что подобные вещи дискредитируют и без того чрезвычайно непопулярное украинское руководство. И делают это не только перед собственным населением, но и перед мировым сообществом,
      – отметил председатель комитета Госдумы.

      Что известно о запрете нерегулярных авиаперелетов в РФ? Кабинет министров запретил перелеты между Украиной и РФ всем воздушным судам. Основанием для запрета нерегулярных рейсов глава МВД Арсен Аваковым назвал анализ перелета кандидата в президенты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко в Россию.

      Однако запрет не касается рейсов, необходимых для миссий международных организаций, ООН, ОБСЕ и Красного креста.

      Зачем Юрий Бойко летал в Россию? 22 марта 2019 кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и кум Путина Виктор Медведчук встретились в Москве с Дмитрием Медведевым.

      По словам Бойко и Медведчука, они встречались с Медведевым, чтобы обсудить экономические вопросы. На этих переговорах Бойко назвал отношения между Украиной и Россией "крайне важными" для нашего государства. А еще бывший "регионал" сказал, что "готов предложить и рассмотреть различные варианты восстановления контракта относительно транзита газа".

      Из-за полета Бойко и Медведчука в Москву ГБР открыло дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной служб. Так как именно эти службы могли дать согласие на авиаперелет политиков в РФ.

      Все, что нужно знать о кандидате в президенты Юрии Бойко:

       

      blog_ava
      Свежие прогнозы букмекеров на Евровидение-2019: победу пророчат Нидерландам
      сегодня
      10641
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Виктор Медведчук Арсен Аваков Транспорт Госпогранслужба авиация Юрий Бойко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Правительство Зеленского vs правительство Порошенко: каким будет и чего ждать
      сегодня , 16:15 Правительство Зеленского vs правительство Порошенко: каким будет и чего ждать
      Ірина Поліщук 224
      Наркотики та алкоголь: бойовики закатували обдовбаних приспішників
      сегодня , 15:00 Наркотики та алкоголь: бойовики закатували обдовбаних приспішників
      Олексій Чибісов 853
      Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
      сегодня , 13:00 Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
      Юлія Девда 2026
      В Украине запретили нерегулярные авиаперелеты в Россию
      сегодня , 12:58 В Украине запретили нерегулярные авиаперелеты в Россию
      394
      Порушенння на виборах-2019: чи стало їх менше, ніж у 2014 році і що змінилося?
      сегодня , 12:00 Порушенння на виборах-2019: чи стало їх менше, ніж у 2014 році і що змінилося?
      Катерина Одарченко 356
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Суд отказался выпускать из СИЗО сына прокурора, который насмерть сбил трех женщин
       26 апреля 2011 , 17:19 4
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      124 тысячи электрокаров и гибридов VW, Audi и Porsche могут быть запрещены из-за ядовитого кадмия
       7 августа 2018 , 15:30
      Игрок сборной Украины забил очередные голы в Европе (видео)
       31 октября 2018 , 23:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук