В России пассажир избил стюардессу на борту самолета
Российский пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Сочи, потому что пассажир в нетрезвом состоянии избил стюардессу. Рейс следовал из Санкт-Петербурга в турецкую Анталию.
Один из мужчин выпил лишнего и просто во время полета устроил дебош, сообщает "Интерфакс".
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Стюардесса пыталась его унять, однако получила пинки в ответ. Как пишут в соцсетях, хулиганом оказался 33-летний пассажир Александр Тишенко из Санкт-Петербурга.
Другие же пассажиры, пока мужчина бил женщину, просто наблюдали и снимали инцидент на телефон.
Злоумышленника задержали, ему грозит уголовная ответственность.
Источник: 24 Канал
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