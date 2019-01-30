В России пассажир избил стюардессу на борту самолета

Российский пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Сочи, потому что пассажир в нетрезвом состоянии избил стюардессу. Рейс следовал из Санкт-Петербурга в турецкую Анталию.

Один из мужчин выпил лишнего и просто во время полета устроил дебош, сообщает "Интерфакс".

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Стюардесса пыталась его унять, однако получила пинки в ответ. Как пишут в соцсетях, хулиганом оказался 33-летний пассажир Александр Тишенко из Санкт-Петербурга.

Другие же пассажиры, пока мужчина бил женщину, просто наблюдали и снимали инцидент на телефон.

Злоумышленника задержали, ему грозит уголовная ответственность.