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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      У Росії пасажир побив стюардесу на борту літака

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      Російський пасажирський літак здійснив екстрену посадку у Сочі, бо пасажир напідпитку побив стюардесу. Рейс прямував із Санкт-Петербурга до турецької Анталії.

      Проте один із чоловіків хильнув зайвого та просто під час польоту влаштував дебош, повідомляє "Интерфакс".

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      Стюардеса намагалася того вгамувати, проте отримала стусанів у відповідь. Як пишуть у соцмережах, хуліганом виявився 33-річний пасажир Олександр Тишенко з Санкт-Петербурга. 

      Інші ж пасажири, поки чолов'яга вовтузив жінку, просто спостерігали та знімали інцидент на телефон.

      Зловмисника затримали, йому загрожує кримінальна відповідальність.

      Теги: Новини України Новини Росії авіація
      Джерело: 24 Канал
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