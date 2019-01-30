У Росії пасажир побив стюардесу на борту літака
Російський пасажирський літак здійснив екстрену посадку у Сочі, бо пасажир напідпитку побив стюардесу. Рейс прямував із Санкт-Петербурга до турецької Анталії.
Проте один із чоловіків хильнув зайвого та просто під час польоту влаштував дебош, повідомляє "Интерфакс".
Читайте також: Потужні снігопади у Європі: у яких аеропортах затримують авіарейси
Стюардеса намагалася того вгамувати, проте отримала стусанів у відповідь. Як пишуть у соцмережах, хуліганом виявився 33-річний пасажир Олександр Тишенко з Санкт-Петербурга.
Інші ж пасажири, поки чолов'яга вовтузив жінку, просто спостерігали та знімали інцидент на телефон.
Зловмисника затримали, йому загрожує кримінальна відповідальність.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі