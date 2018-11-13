12:21
13 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Комплексы Путина. Собчак против Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:34, 12 ноября
      Вести.UA. Перевоплощение Ляшко. Месть Барни
      Вєсті.UA
      21:42, 12 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      В России планируют бороться с санкциями через "представительство Крыма" в Брюсселе

      8 Читати новину українською
      Россия хочет открыть "представительство" оккупированного Крыма в Брюсселе
      Россия хочет открыть "представительство" оккупированного Крыма в Брюсселе / Фото из открытых источников

      В Кремле заявили о намерениях в следующем году открыть в Брюсселе представительство оккупированного Крыма. Оно якобы должно "продвигать интересы" полуострова и бороться с санкциями.

      Об этом сообщило российское издание "Известия".

      Читайте также: В Меджлисе придумали наказание за сотрудничество с Россией

      Так, издание отмечает, что для этого должна быть создана рабочая группа, которая займется открытием организации в Брюсселе. В нее якобы вошли европейские политики.

      Пока нет информации о конкретных юридических действиях в этом вопросе. Однако в издании отмечают, что так называемое "представительство" хотят внести в реестр лоббистских групп в структурах ЕС.

      Как утверждает сопредседатель V Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров, незаконную организацию планируют открыть в первой половине 2019 года.

      Организация будет иметь официальный лоббистский статус на территории ЕС. Это позволит на законных основаниях продвигать интересы Крыма в Евросоюзе,
      – утверждает он.

      В частности, по данным издания, в рабочую группу вошел бельгийский депутат Филипп Девинтер. Он также заявил, что инициатива "направлена на преодоление режима санкций".

      К слову, Президент Украины петр Порошенко анонсировал изменения в Конституции относительно статуса Крыма. Председатель государства подчеркивает, что такие изменения в отношении крымскотатарского народа нужны Украине, а потому проект рассмотрят в ближайшее время.

      Теги: Новости Украины Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вакцинация от менингококковой инфекции: что стоит знать
      2 ноября , 18:01 Вакцинация от менингококковой инфекции: что стоит знать
      Яніна Ткачук
      "Безсмертне бидло": чому Добкін та Кернес не будуть покарані
      сегодня , 12:00 "Безсмертне бидло": чому Добкін та Кернес не будуть покарані
      Артем Овдієнко
      Кто такой Игорь Павловский и почему его арестовали по делу Гандзюк
      сегодня , 11:19 Кто такой Игорь Павловский и почему его арестовали по делу Гандзюк
      Євгенія Мазур
      Действительно ли Украина проиграла информационную войну
      сегодня , 08:40 Действительно ли Украина проиграла информационную войну
      Юрій Бутусов
      "Потім вони доберуться до нас звичайних, занадто балакучих громадян": як боролася Гандзюк
      сегодня , 08:00 "Потім вони доберуться до нас звичайних, занадто балакучих громадян": як боролася Гандзюк
      Віталій Дейнега
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук