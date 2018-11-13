В России планируют бороться с санкциями через "представительство Крыма" в Брюсселе

В Кремле заявили о намерениях в следующем году открыть в Брюсселе представительство оккупированного Крыма. Оно якобы должно "продвигать интересы" полуострова и бороться с санкциями.

Об этом сообщило российское издание "Известия".

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Так, издание отмечает, что для этого должна быть создана рабочая группа, которая займется открытием организации в Брюсселе. В нее якобы вошли европейские политики.

Пока нет информации о конкретных юридических действиях в этом вопросе. Однако в издании отмечают, что так называемое "представительство" хотят внести в реестр лоббистских групп в структурах ЕС.

Как утверждает сопредседатель V Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров, незаконную организацию планируют открыть в первой половине 2019 года.

Организация будет иметь официальный лоббистский статус на территории ЕС. Это позволит на законных основаниях продвигать интересы Крыма в Евросоюзе,

– утверждает он.

В частности, по данным издания, в рабочую группу вошел бельгийский депутат Филипп Девинтер. Он также заявил, что инициатива "направлена на преодоление режима санкций".

К слову, Президент Украины петр Порошенко анонсировал изменения в Конституции относительно статуса Крыма. Председатель государства подчеркивает, что такие изменения в отношении крымскотатарского народа нужны Украине, а потому проект рассмотрят в ближайшее время.