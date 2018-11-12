Порошенко анонсировал изменения в Конституцию относительно статуса Крыма

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что проект изменений к Конституции относительно статуса Крыма рассмотрят в ближайшее время.

Соответствующее письмо от Президента получили делегаты Курултая, которые принимают участие в конференции в Киеве 12 ноября.

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Соответствующее письмо зачитал глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Рефат Чубаров, передают "Крым.Реалии".

В своем письме Порошенко отмечает, что "изменения в Конституции относительно крымскотатарского народа нужны Украине".

В документе указано, что в ближайшее время Конституционная комиссия рассмотрит проект изменений в Конституции относительно статуса Крыма.

Во время конференции в Киеве делегаты Курултая крымскотатарского народа также выдвинули предложение исключать из Меджлиса тех членов, которые сотрудничают с российскими властями оккупированного Крыма.

Что такое Курултай?

Национальное собрание, высший представительный полномочный орган крымскотатарского народа. На Курултае крымско-татарский народ представлен делегатами, избранными крымскими татарами и членами их семей, независимо от национальности, которые постоянно проживают на территории Украины, и крымскими татарами и членами их семей – гражданами Украины независимо от их места проживания. Срок полномочий состава Курултая – 5 лет.