20:26
12 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, 10 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Порошенко анонсував зміни до Конституції щодо статусу Криму

      1304 Читать новость на русском
      Порошенко анонсував зміни до Конституції щодо статусу Криму
      Порошенко анонсував зміни до Конституції щодо статусу Криму / Getty images

      Президент України Петро Порошенко запевнив, що проект змін до Конституції щодо статусу Криму розглянуть найближчим часом.

      Відповідний лист від Президента отримали делегати Курултаю, які беруть участь у конференції у Києві 12 листопада.

      Дивіться також: Скільки українців хочуть повернути Крим силою: інфографіка

      Відповідний лист зачитав глава Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп Рефат Чубаров, інформують "Крим.Реалії".

      У своєму листі Порошенко наголошує, що "зміни до Конституції щодо кримськотатарського народу потрібні Україні".

      У документі зазначено, що найближчим часом Конституційна комісія розгляне проект змін до Конституції щодо статусу Криму.

      Під час конференції у Києві делегати Курултаю кримськотатарського народу також висунули пропозицію виключати з Меджлісу тих членів, які співпрацюють з російською владою окупованого Криму.

      Що таке Курултай?Національне зібрання, вищий представницький повноважний орган кримськотатарського народу. На Курултаї кримськотатарський народ представлений делегатами, обраними кримськими татарами та членами їхніх родин, незалежно від національності, які постійно проживають на території України, і кримськими татарами і членами їх родин – громадянами України незалежно від їх місця проживання. Термін повноважень складу Курултаю – 5 років.

      Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Новини Криму Анексія Криму Конституція Законодавство
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як поїхати на заробітки і не потрапити у рабство: що необхідно знати
      сьогодні , 19:06 Як поїхати на заробітки і не потрапити у рабство: що необхідно знати
      Яніна Ткачук
      "Вибори" у "ДНР" та "ЛНР": що далі буде з Україною
      сьогодні , 19:00 "Вибори" у "ДНР" та "ЛНР": що далі буде з Україною
      Олексій Чибісов
      Вбивство Катерини Гандзюк: яка справжня причина генпрокурора піти у відставку
      сьогодні , 17:02 Вбивство Катерини Гандзюк: яка справжня причина генпрокурора піти у відставку
      Дмитро Гнап
      Перша та найкривавіша: недооцінена війна
      сьогодні , 16:00 Перша та найкривавіша: недооцінена війна
      Борис Немировський
      Гройсман идет в президенти?
      сьогодні , 15:00 Гройсман идет в президенти?
      Блог Соцмережі
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      У столиці розібрали снігову барикаду на Інститутській
       14 лютого 2014 , 12:19
      З’явилося відео сутички футболістів та поліції, яка застосувала сльозогінний газ
       4 вересня 2016 , 18:16
      Клубний рейтинг УЄФА: Динамо піднялось у топ-20, Шахтар зберіг свої позиції (ФОТО)
       9 листопада , 11:29
      Соларі близький до того, щоб стати повноцінним головним тренером Реала – залишився один крок
       9 листопада , 23:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук